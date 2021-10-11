Шпаргалка по CMD командам в Windows

Командная строка (CMD) — это продвинутый инструмент Windows. Ниже мы представили все основные команды CMD.
Командная строка Windows может показаться пугающей своим простым интерфейсом, в котором отсутствуют привычные подсказки Windows, но на самом деле это один из самых мощных инструментов в арсенале Windows.
Сеть
- IPCONFIG — Отображает информацию о сетевых интерфейсах
- PING — Отправляет ICMP-запросы на целевой хост, проверяет его доступность
- TRACERT – Отображение пути пакетов в сети
- NSLOOKUP — Поиск IP-адреса по имени ресурса
- ROUTE — Отображает таблицы сетевых маршрутов
- ARP — Показывает таблицу с IP-адресами, преобразованными в физические адреса
- NETSH — Запускает программу управления сетевыми настройками
- GETMAC — Показывает MAC-адрес сетевого адаптера
- TFTP — Запускает TFTP-клиент в консоли
Приложения и процессы
- SCHTASKS – Запланированный запуск приложения приложения (планировщик задач)
- SHUTDOWN — Выключение или перезагрузка компьютера
- TASKLIST — Список выполняемых задач
- TASKKILL — Остановить или прекратить выполнение задачи (для остановки задачи используется PID, который можно узнать из TASKLIST).
- REG — Запустить редактор реестра
- RUNAS — Запуск задачи от имени другого пользователя
Управление дисками
- CHKDISK — Проверяет диск и показывает статистику
- DEFRAG — Запуск дефрагментации диска
- CHKNTFS — Отображает или изменяет выполнение проверки диска при загрузке
- COMPACT — Отображает и изменяет сжатие файлов в разделах NTFS
- CONVERT — преобразование дискового тома FAT в NTFS
- DISKPART — Отображение и настройка свойств разделов диска
- FORMAT — Форматирование диска
- FSUTIL — Отображение и настройка свойств файловой системы
- LABEL — Создание, изменение или удаление метки тома диска
- RECOVER — Восстановление данных с поврежденного или испорченного диска
- VOL — Отображение метки тома и серийного номера диска
Системная информация
- DATE — Выводит или устанавливает текущую дату
- TIME — Выводит или устанавливает системное время
- DRIVERQUERY — Отображает текущее состояние и свойства драйвера устройства
- HOSTNAME — Отображает имя компьютера
- SYSTEMINFO — Отображает информацию о конфигурации компьютера
- VER — Позволяет просмотреть версию Windows
- GPRESULT — Отображает текущие примененные групповые политики (RSoP)
- GPUPDATE — Обновление групповых политик
Управление файлами и папками
- COPY — Копирование файлов в другое место
- DIR — Отображение файлов и папок в текущем каталоге
- DEL или ERASE — Удаление файлов
- EDIT — Запуск редактора файлов
- CD — Изменить каталог
- EXPAND — Распаковать сжатые файлы
- FC — Сравнивает файлы и показывает различия между ними
- FIND — Найти текстовую строку в файле
- MD или MAKEDIR — Создать папку
- MOVE — Переместить файлы из одной папки в другую
- PRINT – отобразить содержимое текстового файла
- RD или RMDIR — удалить папку
- REN или RENAME — переименовать файл или папку
- REPLACE — Замена файлов в одном каталоге на файлы с тем же именем в другом каталоге
- ROBOCOPY — Использует программу робокопи для копирования файлов и каталогов
- TREE — Показывает структуру каталогов диска или папки
- TYPE — Отображает содержимое текстовых файлов
- OPENFILES — Управление открытыми локальными или сетевыми файлами
- XCOPY — Копирование файлов и деревьев каталогов
Настройка командной строки
- CLS — Очистить экран
- CMD — Отображает другую командную строку
- COLOR — Устанавливает цвет текста и фона в консоли
- PROMPT – Изменение начального текста командной строки
- TITLE — Присвоение заголовка для текущего сеанса
- HELP — Запуск справки CMD
- EXIT — Выход из командной строки