Шпаргалка по CMD командам в Windows

Командная строка (CMD) — это продвинутый инструмент Windows. Ниже мы представили все основные команды CMD.

Командная строка Windows может показаться пугающей своим простым интерфейсом, в котором отсутствуют привычные подсказки Windows, но на самом деле это один из самых мощных инструментов в арсенале Windows.

Сеть

IPCONFIG — Отображает информацию о сетевых интерфейсах

— Отображает информацию о сетевых интерфейсах PING — Отправляет ICMP-запросы на целевой хост, проверяет его доступность

— Отправляет ICMP-запросы на целевой хост, проверяет его доступность TRACERT – Отображение пути пакетов в сети

– Отображение пути пакетов в сети NSLOOKUP — Поиск IP-адреса по имени ресурса

— Поиск IP-адреса по имени ресурса ROUTE — Отображает таблицы сетевых маршрутов

— Отображает таблицы сетевых маршрутов ARP — Показывает таблицу с IP-адресами, преобразованными в физические адреса

— Показывает таблицу с IP-адресами, преобразованными в физические адреса NETSH — Запускает программу управления сетевыми настройками

— Запускает программу управления сетевыми настройками GETMAC — Показывает MAC-адрес сетевого адаптера

— Показывает MAC-адрес сетевого адаптера TFTP — Запускает TFTP-клиент в консоли

Приложения и процессы

SCHTASKS – Запланированный запуск приложения приложения (планировщик задач)

– Запланированный запуск приложения приложения (планировщик задач) SHUTDOWN — Выключение или перезагрузка компьютера

— Выключение или перезагрузка компьютера TASKLIST — Список выполняемых задач

— Список выполняемых задач TASKKILL — Остановить или прекратить выполнение задачи (для остановки задачи используется PID, который можно узнать из TASKLIST).

— Остановить или прекратить выполнение задачи (для остановки задачи используется PID, который можно узнать из TASKLIST). REG — Запустить редактор реестра

— Запустить редактор реестра RUNAS — Запуск задачи от имени другого пользователя

Управление дисками

CHKDISK — Проверяет диск и показывает статистику

— Проверяет диск и показывает статистику DEFRAG — Запуск дефрагментации диска

— Запуск дефрагментации диска CHKNTFS — Отображает или изменяет выполнение проверки диска при загрузке

— Отображает или изменяет выполнение проверки диска при загрузке COMPACT — Отображает и изменяет сжатие файлов в разделах NTFS

— Отображает и изменяет сжатие файлов в разделах NTFS CONVERT — преобразование дискового тома FAT в NTFS

— преобразование дискового тома FAT в NTFS DISKPART — Отображение и настройка свойств разделов диска

— Отображение и настройка свойств разделов диска FORMAT — Форматирование диска

— Форматирование диска FSUTIL — Отображение и настройка свойств файловой системы

— Отображение и настройка свойств файловой системы LABEL — Создание, изменение или удаление метки тома диска

— Создание, изменение или удаление метки тома диска RECOVER — Восстановление данных с поврежденного или испорченного диска

— Восстановление данных с поврежденного или испорченного диска VOL — Отображение метки тома и серийного номера диска

Системная информация

DATE — Выводит или устанавливает текущую дату

— Выводит или устанавливает текущую дату TIME — Выводит или устанавливает системное время

— Выводит или устанавливает системное время DRIVERQUERY — Отображает текущее состояние и свойства драйвера устройства

— Отображает текущее состояние и свойства драйвера устройства HOSTNAME — Отображает имя компьютера

— Отображает имя компьютера SYSTEMINFO — Отображает информацию о конфигурации компьютера

— Отображает информацию о конфигурации компьютера VER — Позволяет просмотреть версию Windows

— Позволяет просмотреть версию Windows GPRESULT — Отображает текущие примененные групповые политики (RSoP)

— Отображает текущие примененные групповые политики (RSoP) GPUPDATE — Обновление групповых политик

Управление файлами и папками

COPY — Копирование файлов в другое место

— Копирование файлов в другое место DIR — Отображение файлов и папок в текущем каталоге

— Отображение файлов и папок в текущем каталоге DEL или ERASE — Удаление файлов

— Удаление файлов EDIT — Запуск редактора файлов

— Запуск редактора файлов CD — Изменить каталог

— Изменить каталог EXPAND — Распаковать сжатые файлы

— Распаковать сжатые файлы FC — Сравнивает файлы и показывает различия между ними

— Сравнивает файлы и показывает различия между ними FIND — Найти текстовую строку в файле

— Найти текстовую строку в файле MD или MAKEDIR — Создать папку

— Создать папку MOVE — Переместить файлы из одной папки в другую

— Переместить файлы из одной папки в другую PRINT – отобразить содержимое текстового файла

– отобразить содержимое текстового файла RD или RMDIR — удалить папку

— удалить папку REN или RENAME — переименовать файл или папку

— переименовать файл или папку REPLACE — Замена файлов в одном каталоге на файлы с тем же именем в другом каталоге

— Замена файлов в одном каталоге на файлы с тем же именем в другом каталоге ROBOCOPY — Использует программу робокопи для копирования файлов и каталогов

— Использует программу робокопи для копирования файлов и каталогов TREE — Показывает структуру каталогов диска или папки

— Показывает структуру каталогов диска или папки TYPE — Отображает содержимое текстовых файлов

— Отображает содержимое текстовых файлов OPENFILES — Управление открытыми локальными или сетевыми файлами

— Управление открытыми локальными или сетевыми файлами XCOPY — Копирование файлов и деревьев каталогов

Настройка командной строки