Шпаргалка по CMD командам в Windows

0
2657
Шпаргалка по CMD командам в Windows
Шпаргалка по CMD командам в Windows

Командная строка (CMD) — это продвинутый инструмент Windows. Ниже мы представили все основные команды CMD.
Командная строка Windows может показаться пугающей своим простым интерфейсом, в котором отсутствуют привычные подсказки Windows, но на самом деле это один из самых мощных инструментов в арсенале Windows.

Сеть

  • IPCONFIG — Отображает информацию о сетевых интерфейсах
  • PING — Отправляет ICMP-запросы на целевой хост, проверяет его доступность
  • TRACERT – Отображение пути пакетов в сети
  • NSLOOKUP — Поиск IP-адреса по имени ресурса
  • ROUTE — Отображает таблицы сетевых маршрутов
  • ARP — Показывает таблицу с IP-адресами, преобразованными в физические адреса
  • NETSH — Запускает программу управления сетевыми настройками
  • GETMAC — Показывает MAC-адрес сетевого адаптера
  • TFTP — Запускает TFTP-клиент в консоли

Приложения и процессы

  • SCHTASKS – Запланированный запуск приложения приложения (планировщик задач)
  • SHUTDOWN — Выключение или перезагрузка компьютера
  • TASKLIST — Список выполняемых задач
  • TASKKILL — Остановить или прекратить выполнение задачи (для остановки задачи используется PID, который можно узнать из TASKLIST).
  • REG — Запустить редактор реестра
  • RUNAS — Запуск задачи от имени другого пользователя

Управление дисками

  • CHKDISK — Проверяет диск и показывает статистику
  • DEFRAG — Запуск дефрагментации диска
  • CHKNTFS — Отображает или изменяет выполнение проверки диска при загрузке
  • COMPACT — Отображает и изменяет сжатие файлов в разделах NTFS
  • CONVERT — преобразование дискового тома FAT в NTFS
  • DISKPART — Отображение и настройка свойств разделов диска
  • FORMAT — Форматирование диска
  • FSUTIL — Отображение и настройка свойств файловой системы
  • LABEL — Создание, изменение или удаление метки тома диска
  • RECOVER — Восстановление данных с поврежденного или испорченного диска
  • VOL — Отображение метки тома и серийного номера диска

Системная информация

  • DATE — Выводит или устанавливает текущую дату
  • TIME — Выводит или устанавливает системное время
  • DRIVERQUERY — Отображает текущее состояние и свойства драйвера устройства
  • HOSTNAME — Отображает имя компьютера
  • SYSTEMINFO — Отображает информацию о конфигурации компьютера
  • VER — Позволяет просмотреть версию Windows
  • GPRESULT — Отображает текущие примененные групповые политики (RSoP)
  • GPUPDATE — Обновление групповых политик

Управление файлами и папками

  • COPY — Копирование файлов в другое место
  • DIR — Отображение файлов и папок в текущем каталоге
  • DEL или ERASE — Удаление файлов
  • EDIT — Запуск редактора файлов
  • CD — Изменить каталог
  • EXPAND — Распаковать сжатые файлы
  • FC — Сравнивает файлы и показывает различия между ними
  • FIND — Найти текстовую строку в файле
  • MD или MAKEDIR — Создать папку
  • MOVE — Переместить файлы из одной папки в другую
  • PRINT – отобразить содержимое текстового файла
  • RD или RMDIR — удалить папку
  • REN или RENAME — переименовать файл или папку
  • REPLACE — Замена файлов в одном каталоге на файлы с тем же именем в другом каталоге
  • ROBOCOPY — Использует программу робокопи для копирования файлов и каталогов
  • TREE — Показывает структуру каталогов диска или папки
  • TYPE — Отображает содержимое текстовых файлов
  • OPENFILES — Управление открытыми локальными или сетевыми файлами
  • XCOPY — Копирование файлов и деревьев каталогов

Настройка командной строки

  • CLS — Очистить экран
  • CMD — Отображает другую командную строку
  • COLOR — Устанавливает цвет текста и фона в консоли
  • PROMPT – Изменение начального текста командной строки
  • TITLE — Присвоение заголовка для текущего сеанса
  • HELP — Запуск справки CMD
  • EXIT — Выход из командной строки

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА